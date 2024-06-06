В Башкирии злобный мужчина напал на пенсионеров на лавочке и принялся колотить их тростью

История началась с того, что проходящему мимо 61-летнему Федору почудилось, что пожилые люди на скамейках его обсуждают за спиной.

Озлобившись, гражданин подошел к одной из бабушек и начал на нее кричать, нецензурно выражаясь и прогоняя домой. Старенькая женщина, не желая продолжать конфликт, просто проигнорировала неадекватное поведение прохожего.

Мужчина от этого завелся еще больше. Он подскочил к старичку, схватил у него тросточку и принялся колотить всех подряд пожилых людей, сидящих на лавочках, продолжая материться.

Одна из бабушек просто сразу ушла. Вторая попыталась дать хулигану отпор, отбиваясь сумкой. Больше всех досталось старичку, которого злобный мужчина несколько раз сильно толкнул и избил тростью.

Соседи увидели это из окон и начали громко кричать на него. После этого мужчина немного остыл и пришел в себя. Агрессивного прохожего задержала полиция, по инциденту ведется разбирательство.

Историю рассказал телеграм-канал SHOT.