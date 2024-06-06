Сын с дружками убил отца, чтобы украсть у него деньги

20:48 2024-06-06
Сын с дружками убил отца, чтобы украсть у него деньги

Жуткая история произошла в Тульской области, где 18-летний сын навел на отца приятелей для совершения убийства и кражи.

2 июня жительница Донского пришла в полицию с заявлением об исчезновении своего 59-летнего отца Сергея Михалева.

Она сообщила, что отец 1 июня уехал на машине в неизвестном направлении и больше не объявлялся.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что случилось. 

1 июня в 13 часов к мужчине приехал сын, 18-летний студент, обучавшийся в местном политехническом колледже.

Олег приехал не один, с ним были приятели - Васильев и Сорокин. Трое молодых людей позвонили в дверь калитки.

Когда отец Олега вышел, он получил удары по голове монтировкой и молотком. Бездыханное тело запихнули в багажник внедорожника, который принадлежал убитому.

Компания вывезла труп в лес и сожгла его. Потом все трое поехали из Донского в Ефремов, находившийся в 100 км от места преступления.

По дороге Сорокин через приложение банка снял с карты убитого 1,3 млн рублей. Машину подельники оставили в Ефремове.

Сына Олега и его дружка Васильева уже задержали. Сорокин сбежал, и сейчас его разыскивают.

По факту происшествия возбуждено два уголовных дела по статьям за убийство и разбой.

Об инциденте сообщил телеграм-канал Baza.

Храмова Оксана
22:12

Храмова Оксана

В Англии впервые за много лет зацвело редкое растение - «трупный цветок»

В Англии впервые за много лет зацвело редкое растение - «трупный цветок»

Об этом сообщает научное издание IFLScience. Крупный тропический экземпляр называется "аморфофаллус титанический", полюбоваться им можно в одном из Королевских ботанических садов Лондона.
Храмова Оксана
20:12

Храмова Оксана

В Башкирии злобный мужчина напал на пенсионеров на лавочке и принялся колотить их тростью

В Башкирии злобный мужчина напал на пенсионеров на лавочке и принялся колотить их тростью

Прохожему мужчине чем-то неугодили старичок и бабушки, сидящие на лавочках, и он начал проявлять к ним необоснованную агрессию.
Храмова Оксана
19:20

Храмова Оксана

Слова «херня» и «хер», на самом деле, совсем безобидные, и ничего неприличного в них нет

Слова «херня» и «хер», на самом деле, совсем безобидные, и ничего неприличного в них нет

Термин Hernia ("херня") придумал Корнелий Цельс, и означает он в переводе с латыни - грыжа.
Храмова Оксана
18:57

Храмова Оксана

В Пакистане газ для готовки пищи набирают в пакеты

В Пакистане газ для готовки пищи набирают в пакеты

Все дело в том, что газовые баллоны для большей части местного населения не по карману, и вот - люди нашли выход.
Храмова Оксана
15:03

Храмова Оксана

Почему не стоит заниматься самолечением: поучительная история Пола Карасона

Почему не стоит заниматься самолечением: поучительная история Пола Карасона

Американец Пол Карасон прославился необычным цветом своей кожи: она у мужчины была с выраженным синим оттенком.
Храмова Оксана
14:42

Храмова Оксана

История о том, как люди научились заваривать чай в пакетиках

История о том, как люди научились заваривать чай в пакетиках

Первые прототипы чайных пакетиков ввел Томас Салливан, его изобретение изменило всю чайную индустрию будущего.