Сын с дружками убил отца, чтобы украсть у него деньги

2 июня жительница Донского пришла в полицию с заявлением об исчезновении своего 59-летнего отца Сергея Михалева.

Она сообщила, что отец 1 июня уехал на машине в неизвестном направлении и больше не объявлялся.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что случилось.

1 июня в 13 часов к мужчине приехал сын, 18-летний студент, обучавшийся в местном политехническом колледже.

Олег приехал не один, с ним были приятели - Васильев и Сорокин. Трое молодых людей позвонили в дверь калитки.

Когда отец Олега вышел, он получил удары по голове монтировкой и молотком. Бездыханное тело запихнули в багажник внедорожника, который принадлежал убитому.

Компания вывезла труп в лес и сожгла его. Потом все трое поехали из Донского в Ефремов, находившийся в 100 км от места преступления.

По дороге Сорокин через приложение банка снял с карты убитого 1,3 млн рублей. Машину подельники оставили в Ефремове.

Сына Олега и его дружка Васильева уже задержали. Сорокин сбежал, и сейчас его разыскивают.

По факту происшествия возбуждено два уголовных дела по статьям за убийство и разбой.

Об инциденте сообщил телеграм-канал Baza.