Экстренные меры, чтобы вернуть пожелтевшей туе прежнюю зелень

Есть несколько способов вернуть потускневшей туе прежний декоративный вид.



Туя очень любит воду и кислую почву. Чаще устраивайте деревцам водные процедуры, чтобы сохранить их яркую зелень.

В неделю для одной туи требуется примерно одно ведро воды. Полив делаем в вечернее время или в пасмурную погоду, тогда хвоя не получит ожогов и не пожелтеет.

В воду для полива добавляем большую ложку лимонной кислоты на 10 л. Увлажняем приствольный круг.

Это хороший способ сохранить нужный уровень кислотности в почве. При этом деревце будет лучше усваивать питательные вещества, оно станет крепче и улучшит свои декоративные качества.

Иногда вместе с желтизной на дереве появляются неприятные наросты, темные пятнышки.

Это может указывать на инфицирование грибковым заболеванием, например, ржавчина, бурое шютте, фузариоз.

В этом случае растения надо обработать фунгицидами, препараты остановят развитие болезни и вернут хвое яркий, зеленый вид.

Хорошо подойдут для таких целей Фитоспорин, бордосская смесь, Абига-пик, медный купорос.

Лечить желтеющие туи надо при первых признаках недомогания, не дожидаясь распространения инфекции.

Чтобы ваша туя всегда радовала свежей зеленью, надо позаботиться о ее питании. Особенно важен для хвои магний. Он стимулирует фотосинтез и отвечает за здоровый вид растения.

Первый раз кормим магнием перед наступлением лета, когда растения отошли от зимы, а корни начали активно расти.

Вторая подкормка делается в конце лета, когда надо оказать растению поддержку после пережитой жары.

Раствор делаем так: на 10 л воды добавляем полторы столовые ложки сульфата магния. Полив делаем возле ствола, хорошо пропитывая зону корней.

Можно также опрыскать хвою магнием. Раствор тогда делаем более слабый.

Берем чайную ложку без горки сульфата магния, растворяем в 10 л воды. Орошаем дерево в пасмурный день, чтобы не было ожогов.

Магний не только повысит декоративность туи, но и укрепит ее здоровье, защитит от болезней и стрессов.