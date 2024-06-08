В России завершилось расследование убийства Игоря Талькова

18:10 2024-06-08
В России завершилось расследование убийства Игоря Талькова

О завершении расследования этого давнего преступления сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Расследование велось главным следственным управлением СК России по городу Санкт-Петербургу.

По заявлению Петренко, дело велось в отношении Валерия Шляфмана, концертного директора убитого певца Игоря Талькова. Шляфману предъявили обвинение в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом.

По выводам следствия, в октябре 1991 года за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" Шляфман и представитель одного из артистов Игорь Малахов начали ссору.

В итоге Шляфман достал револьвер и сделал выстрел в Малахова, но не попал и смертельно ранил Талькова.

Концертный директор сбежал в Израиль. По словам Петренко, сначала его обвиняли в убийстве по неосторожности.

Официальный представитель СК РФ добавила, что в 2021 году расследование возобновилось, "следователи СК России на основе собранных доказательств пришли к выводу о причастности Шляфмана к совершению умышленных преступлений".

Петренко отметила, что в ходе расследования были допрошены более 150 свидетелей со всех уголков россии, включая артистов, сотрудников дворца спорта и милиционеров, которые несли дежурство в день убийства в "Юбилейном".

Правоохранительные органы сделали серию генетических исследований, обнаружили вырезы с рубашки Шляфмана с кровавыми пятнами. Все это способствовало установлению причастности концертного директора к умышленному убийству.

Теперь, по словам Петренко, "дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу".

Игорь Тальков был популярным советским исполнителем и музыкантом, его убили в октябре 1991 года. В момент смерти артисту было 34 года.

admin
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