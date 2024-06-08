Хвощ - один из самых трудных сорняков на огороде, но и на него можно найти управу

19:30 2024-06-08
Хвощ - один из самых трудных сорняков на огороде, но и на него можно найти управу

Бороться с хвощом очень сложно, поэтому растение создает серьезную проблему на дачном участке.

Хвощ захватывает территорию огорода очень быстро, если не принять меры, он станет настоящей катастрофой для дачника.

Сорняк забирает питание из почвы, ослабляя рост и развитие культурных растений. От этого урожай заметно падает.

Чтобы ухудшить жизнь сорняку на дачном участке, раскислите землю, ведь хвощ любит как раз кислую почву.

Уменьшить кислотность можно добавлением доломитовой муки, золы или извести (ее вносят при осенней перекопке).

Другой вариант раскисления - высевание сидератов, отлично подойдут фацелия, овес, рожь, рапс.

Убрать хвощ можно и физическим устранением. Для этого земля перекапывается или перепахивается.

Также по территории участка рекомендуется рассадить руколу, редьку, редис, они притормозят размножение хвоща.

Показать следующие комментарии
Фото

В соответствии с законодательством Республики Беларусь оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи

Вход Регистрация
admin
22:31

admin

Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку в подмосковном Лыткарино

Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку в подмосковном Лыткарино

По предварительным данным, в самолёте находились три человека, пострадавших нет.
Храмова Оксана
21:47

Храмова Оксана

Татьяна три года назад узнала, что воспитывает чужого ребенка, девочек подменили в больнице

Татьяна три года назад узнала, что воспитывает чужого ребенка, девочек подменили в больнице

Подмена всплыла, когда ревнивый муж Руслан сделал тест на отцовство и понял, что Света не его дочь. Эту запутанную историю рассказал телеграм-канал Baza.
Храмова Оксана
19:44

Храмова Оксана

Пьяный водитель сбил двоих школьников в Подмосковье

Пьяный водитель сбил двоих школьников в Подмосковье

Мужчина находился за рулем Maserati, на котором он совершил наезд на детей в подмосковном Можайске.
admin
19:05

admin

Фаррух Булсара был милым мальчиком

Фаррух Булсара был милым мальчиком

Кто бы мог подумать, что из него вырастет "истеричная королева сцены" Фредди Меркьюри.
admin
19:03

admin

Помните Бреда Питта таким, как на фото слева

Помните Бреда Питта таким, как на фото слева

Молодой хиппи с длинными волосами и хитрым прищуром. Волосы стали короче, но прищур на месте.
admin
19:00

admin

Маленький Криштиану Роналду с мамой позирует с одним из своих первых победных кубков

Маленький Криштиану Роналду с мамой позирует с одним из своих первых победных кубков

А сейчас у него их уже столько, что он, наверное, сбился со счета, но мама, я уверена, знает точное их количество и ведет строгий учет.