Хвощ - один из самых трудных сорняков на огороде, но и на него можно найти управу

Хвощ захватывает территорию огорода очень быстро, если не принять меры, он станет настоящей катастрофой для дачника.

Сорняк забирает питание из почвы, ослабляя рост и развитие культурных растений. От этого урожай заметно падает.

Чтобы ухудшить жизнь сорняку на дачном участке, раскислите землю, ведь хвощ любит как раз кислую почву.

Уменьшить кислотность можно добавлением доломитовой муки, золы или извести (ее вносят при осенней перекопке).

Другой вариант раскисления - высевание сидератов, отлично подойдут фацелия, овес, рожь, рапс.

Убрать хвощ можно и физическим устранением. Для этого земля перекапывается или перепахивается.

Также по территории участка рекомендуется рассадить руколу, редьку, редис, они притормозят размножение хвоща.