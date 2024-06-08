Пьяный водитель сбил двоих школьников в Подмосковье

19:44 2024-06-08
Пьяный водитель сбил двоих школьников в Подмосковье

Мужчина находился за рулем Maserati, на котором он совершил наезд на детей в подмосковном Можайске.

По информации телеграм-канала Mash, 27-летний Сергей И. взял спорткар у приятеля, чтобы прокатиться на нем.

Потеряв управление, будучи в нетрезвом виде, мужчина врезался в автобусную остановку.

В момент аварии на остановке находились два мальчика. Подросток 13-ти лет скончался от полученных травм.

Второй школьник попал в реанимацию, врачи говорят, что он в тяжелом состоянии.

Подозреваемый в наезде на детей задержан, его допрашивают сотрудники правоохранительных органов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против задержанного водителя, ситуацию контролирует прокуратура.

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