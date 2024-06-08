Пьяный водитель сбил двоих школьников в Подмосковье

По информации телеграм-канала Mash, 27-летний Сергей И. взял спорткар у приятеля, чтобы прокатиться на нем.
Потеряв управление, будучи в нетрезвом виде, мужчина врезался в автобусную остановку.
В момент аварии на остановке находились два мальчика. Подросток 13-ти лет скончался от полученных травм.
Второй школьник попал в реанимацию, врачи говорят, что он в тяжелом состоянии.
Подозреваемый в наезде на детей задержан, его допрашивают сотрудники правоохранительных органов.
Следственный комитет возбудил уголовное дело против задержанного водителя, ситуацию контролирует прокуратура.
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