Эскортница - это та же проститутка: в Госдуме хотят «зачистить» Россию от «бесполезных и вредных жителей»

По словам Милонова, представительницы древнейшей профессии соблазняют "мнимой силиконовой красотой", губят семьи россиян и "прожигают свою жизнь".

Депутат считает, что жизненные принципы и интересы "профурсеток" идут вразрез с общественными.

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поделился своим мнением с сотрудниками радиостанции "Говорит Москва".

Милонов отметил, что проститутки, профурсетки благородно называют себя эскортницами, что на самом деле одно и то же.

Он предложил "жестче взяться" за путан, которые работают через агентства и индивидуально. Все они известны, надо лишь принять более решительные меры и избавиться от них.

Я считаю, что проститутки настолько бесполезные и вредные жители нашей территории, что их можно спокойно зачистить. Интересы проституток идут в противовес интересам страны, поэтому их всех надо выгонять. В России этим заниматься нельзя, никакого толерантного отношения к проституции.

До этого Милонов высказался об украинских "профурсетках, проститутках" на ПМЭФ, призывая наказать этих женщин, которые "забредают" на мероприятия, чтобы заработать денег на состоятельных предпринимателях.

Он отметил, что свои услуги такие дамы предлагают за баснословные суммы.