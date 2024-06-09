Женщину ошибочно посчитали мёртвой и отправили из хосписа в похоронное бюро

Внезапно выяснилось, что «мёртвая» дама всё ещё дышит.
Приехавшие по вызову медики сделали Констанс искусственное дыхание, после чего её перевезли в больницу.
Информация о её состоянии не разглашается.
Полицейские начали расследование инцидента, но они полагают, что никаких преступных действий со стороны сотрудников хосписа не было.
Обычно в смертельных случаях требуется вызывать коронера, который официально подтверждает кончину, но в данном случае речь идёт о пациентке учреждения, где и так находятся умирающие люди.
Глава местного полицейского департамента выразил надежду, что в скором времени в шокирующем происшествии удастся разобраться.
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