Женщину ошибочно посчитали мёртвой и отправили из хосписа в похоронное бюро

Внезапно выяснилось, что «мёртвая» дама всё ещё дышит.

Приехавшие по вызову медики сделали Констанс искусственное дыхание, после чего её перевезли в больницу.

Информация о её состоянии не разглашается.

Полицейские начали расследование инцидента, но они полагают, что никаких преступных действий со стороны сотрудников хосписа не было.

Обычно в смертельных случаях требуется вызывать коронера, который официально подтверждает кончину, но в данном случае речь идёт о пациентке учреждения, где и так находятся умирающие люди.

Глава местного полицейского департамента выразил надежду, что в скором времени в шокирующем происшествии удастся разобраться.