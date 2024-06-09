Регулярное кормление голубей довело добрячку до лёгочной инфекции

Подозревая рак лёгких, доктора сделали пациентке операцию и выяснили, что новообразование являлось криптококковой пневмонией, вызванной грибком Cryptococcus Neoformans.

Женщина начала лечение противогрибковым препаратом, и ей очень повезло, что она всегда заботилась о здоровье и не имела вредных привычек, ведь именно благодаря этому инфекция не распространилась за пределы лёгких.

А вот причина несчастья необычна. Оказалось, что дама живёт в районе, где очень много голубей, и регулярно кормит птиц.

Вот только доброта вышла боком. Врачи уверены, что женщина неоднократно вдыхала вредные споры, содержавшиеся в голубином помёте.

Ей запретили кормить пернатых и посоветовали по возможности держаться от них подальше.