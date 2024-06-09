Жизнь племени Марубо ухудшилась, когда к людям пришел интернет

Раньше у племени Марубо была лишь мобильная связь, интернетом они начали пользоваться совсем недавно. Вот как это отразилось на жизни людей.

До прихода интернета жители деревни использовали смартфоны, только чтобы связываться друг с другом, также они делали фото и видео.

В сентябре 2023 года компания Starlink установила несколько антенн, обеспечив жителей племени беспроводным интернетом.

О том, как изменилась жизнь соплеменников после этого события, рассказал Энок Марубо - лидер общины.

Многие поселенцы стали очень ленивыми, особенно это коснулось молодежи.

Теперь люди проводят целые дни, уставившись в телефоны, перестали ходить на охоту и заниматься сельским хозяйством. А ведь все эти работы помогают племени выживать.

Кроме того, по словам Энока, жителям деревни стали доступны видеоигры с жестокими сюжетами, порнографический фото- и видеоконтент и другие сомнительные развлечения.

Все это развращает население, которое оказалось не готово к радостям большого мира. Молодежь стала массово уезжать из поселения.

С пагубным влиянием интернета решили бороться. Теперь в деревне его включают лишь на пару часов по утрам и вечерам, в воскресенье доступ разрешен на целый день.