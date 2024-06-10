Пьяный с рейса Сургут — Москва открыл дверь аварийного выхода во время захода на посадку

10:34 2024-06-10
Пьяный с рейса Сургут — Москва открыл дверь аварийного выхода во время захода на посадку

Со слов очевидцев, мужчина говорил, что ему жарко, поэтому захотел побыстрее покинуть самолёт.

Никто не пострадал.

Полиция задержала неадеквата и увезла в отделение.

По информации Mash, это вахтовик Николай З. из Краснодарского края.

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