Пьяный с рейса Сургут — Москва открыл дверь аварийного выхода во время захода на посадку

Никто не пострадал.
Полиция задержала неадеквата и увезла в отделение.
По информации Mash, это вахтовик Николай З. из Краснодарского края.
Никто не пострадал.
Полиция задержала неадеквата и увезла в отделение.
По информации Mash, это вахтовик Николай З. из Краснодарского края.
Игнат Ветров
Инцидент произошел на Крылатской улице. По данным источника, сначала из окна многоэтажного дома выпал 14-летний подросток, затем на земле оказалась его россиянка, лет 45-50 на вид.
Храмова Оксана
В 1992 году компания «Пфайзер» собиралась выпустить новое лекарство для лечения ишемической болезни сердца, но потом планы изменились.
Храмова Оксана
В 2011 году в Японии случалось землетрясение, повлекшее за собой цунами, трагедия унесла жизнь любимой жены Ясуо Такамацу.
Храмова Оксана
Это племя проживает в очень отдаленной деревушке, расположенной в тропических лесах Амазонии, недавно там появился интернет, но ничего хорошего из этого не вышло.
Храмова Оксана
Дело было в Пхукете, владелец магазина фруктов узнал про супружескую измену и сделал несколько хаотичных выстрелов в воздух, случайная пуля попала в неверную жену.
admin
Согласно традиции, цвет соседних дверей не должен совпадать. Именно поэтому можно встретить малиновые, синие, зеленые, горчично-желтые, фиолетовые цвета в украшении жилья ирландцев.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__