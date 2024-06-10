Сделка с красотой: Донателла Версаче и Джосселин Вильденштейн

Донателла и Джосселин известны как самые большие фанатки пластической хирургии (учитывая, что большое количество звезд скрывают операции, они очевидно лидируют по количеству проведенных над своей внешностью).

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Американская академия лицевой пластической и реконструктивной хирургии (AAFPRS) провела исследование, целью которого было выявить причины, которые заставляют женщин делать операции и изменять что-либо в своей внешности.

Тенденция ложиться под нож хирурга набирает популярность с 2018 года и сильно растет год за годом.

В 2017 году 55% пациентов пластической хирургии заявили, что желаемым результатом процедуры для них было удачное селфи (мой палмфейс в этом месте).

Эксперты говорят, что ситуация довольно тревожная и неудачные фотографии являются важным фактором при принятии решения о проведении пластической операции.