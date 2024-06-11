В Улан-Удэ молодой парень заманил девушку в гараж, убил и сбросил ее тело в смотровую яму

10:36 2024-06-11
В Улан-Удэ молодой парень заманил девушку в гараж, убил и сбросил ее тело в смотровую яму

В популярном у туристов прибайкальском раскрыли убийство 19-летней девушки, в котором убийца познакомился с ней на улице, а затем заманил в заброшенный гараж, где и расправился.

Задержанному по подозрению в преступлении 20 лет.

Установлено, что ночью 3 июня на улице он познакомился с 19-летней девушкой.

Во время прогулки он незаметно взял у неё телефон, при помощи приложения оформил кредит и обналичил деньги.

После этого злоумышленник заманил новую знакомую в заброшенный гараж на улице Пугачева.

Там подобрал с пола кирпич и нанёс им несколько ударов по голове жертвы, затем сбросил её тело в овощную яму, закидав сверху мусором.

Убийца сбежал с места, прихватив телефон девушки.

"Молодого человека задержали в соседнем регионе по месту жительства. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшего)", - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Обвиняемый заключен под стражу.

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