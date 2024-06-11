Французы пытались нелегально попасть на территорию Байконура, один из группы умер от обезвоживания

"Накануне двое граждан Франции пытались проникнуть на территорию космодрома. Они избрали "классический" путь — вышли на трассе и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному стало плохо", — рассказал представитель агентства.

Пока он дошел до трассы, пока остановил машину, пока смог объяснить ситуацию и вызвать помощь, первый скончался от обезвоживания.

По его словам, второй француз не смог самостоятельно помочь товарищу и побежал обратно к трассе.

Байконур давно привлекает туристов-экстремалов. Так, в 2022 году задержали британского подданного Бенджамина Рича и гражданку Белоруссии Алину Зелупу. Они добрались до стартовой площадки №112, где находится второй летный экземпляр советского космолета "Буран".