Чтобы проверить заразность желтой лихорадки, Стаббинс Фирф смазывал надрезы на своей коже рвотой больных людей

Люди считали, что коварная желтая лихорадка передается через любой контакт - через вещи, пожатие рук, прикосновение, а также по воздуху.

В обычной ситуации число смертных случаев не превышало 15%, но если начиналась эпидемия, то этот показатель достигал 75%.

Способы лечения болезни никто не знал, и для того, чтобы их найти, нужно было понять причину недуга.

Доктор Стаббинс Фирф был уверен, что заразиться лихорадкой нельзя и контактным путем она от человека к человеку не передается.

Никто ему не верил, ученое сообщество насмехалось над выводами доктора. Тогда он, рискуя собой, решил доказать свою правоту.

Стаббинс сделал небольшие ранки на теле и обильно смазал их рвотными массами людей, болевших лихорадкой. Заражения не произошло.

После этого доктор в своих экспериментах пошел еще дальше. Он стал втирать черную кашицу в слизистые оболочки - в область глаз, носа, потом вдыхал эту жидкость после кипячения и даже пробовал принимать эту гадость внутрь. И все ради науки, преодолевая брезгливость и отвращение.

В итоге ни один из способов к заражению не привел, доктор смог доказать, что болезнь незаразная.

После этого учные начали искать другие пути передачи болезни. Выяснилось, что переносят желтую лихорадку комары, а точнее - их определенная разновидность. То есть болезнь передавалась через кровь после укусов.

Опять-таки, чтобы установить это, понадобился еще один храбрый ученый, который специально подверг себя заражению. Он дал комарам, которые кусали больных людей, испить своей крови, после чего стал дожидаться результатов.

Через некоторое время Джесс Ласеар заболел желтой лихорадкой и слег в постель. Так как лекарств от нее не было, ученый мог только надеяться, что перенесет болезнь в легкой форме.

Увы, исход оказался печальным. Ласеар умер в ходе эксперимента от тяжелого течения желтой лихорадки. Его жертва помогла ученым выяснить настоящую причину этой неприятной болезни.