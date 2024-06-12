Действие бактерии Helicobacter pylori, вызывающей язву желудка, Барри Маршал мужественно проверял на себе

Ученый Барри Маршал заслуженно получил свою почетную награду. В 2005 году он и его коллега Робин Уоррен удостоились Нобелевской премии за важнейшее научное открытие.
Они обнаружили, что серьезные желудочные заболевания, такие как гастрит и даже язва, вызываются не погрешностями питания и нервными перегрузками, как ошибочно полагали гастроэнтерологи всего мира.
Как оказалось, все проблемы с желудком возникают под действием особенной бактерии - Helicobacter pylori.
Чтобы подтвердить свое открытие, Барри Маршалу пришлось поселить эту бактерию внутри себя.
Он специально выпил жидкость с колонией Helicobacter pylori, и уже буквально на второй день почувствовал все признаки развивающегося гастрита.
Получая Нобелевскую премию на торжественной церемонии, Барри Маршал шуточно прокомментировал свой мужественный поступок: он советовал никогда не ставить подобные эксперименты со своим здоровьем и назвал собственный опыт "средневековой смелостью".
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