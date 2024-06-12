«Но знаю, что многие любят и смотрят такие шутки. Я это не осуждаю», — Елена Борщева.
Елена Борщева призналась, что не любит шутить про смерть и религию
Главное в этом деле не забывать о том, что хохмы не должны задевать чувства зрителя, не должны вызывать у него ощущение дискомфорта.
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В столице Нигера в честь Дня России прошла грандиозная акция на мотоциклах
Около 400 мотоциклистов собрались, чтобы проехать по центральным улицам города, демонстрируя флаги России и Нигера.
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При ударе молнии пострадала группа подростков, один из них скончался
Во время грозы погиб подросток, Ещё четверо были доставлены в нашу районную больницу - сообщили в администрации.
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Инстасамка отсудила у Ярушина 2 млн рублей за за кавер хита «За деньги да», который исполнила Mia Boyka
Стас Ярушин регулярно приглашает в свое шоу MUZLOFT известных исполнителей, где поет вместе с ними. Осенью прошлого года артист позвал в студию Mia Boyka. Молодая певица по просьбе актера спела хит Инстасамки «За деньги да».
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Вин Дизель просил студию не снимать сиквел на Форсаж
Так как «Форсаж» при бюджете в 38 миллионов собрал 207 миллионов, выход сиквела оставался лишь вопросом времени.
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У Джорданы Брюстер и Мишель Родригес из первого Форсажа не было прав
Несмотря на то, что «Форсаж» по большей части был фильмом про гонки, у двух главных актрис, Джорданы Брюстер и Мишель Родригес, даже не было прав, хотя их героини активно водили свои машины.
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Вин Дизель сомневался насчет своего участия в фильме Форсаж
Нил Мориц рассказал, как устроил встречу с никому не известным начинающим актером Вином Дизелем и думал, что тот будет проситься в фильм и уговаривать взять его на роль Доминика, однако все произошло с точностью до наоборот.
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