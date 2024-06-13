«BMW» шокировала своих соперников в области гиперкаров, показав лучшее время в квалификационной сессии

Дрис Вантхур показал самый быстрый круг в часовой сессии с результатом 3.24,465 за рулем «BMW M Hybrid V8» #15, оставив на часах менее 10 минут и опередив на 0,177 секунды Себастьяна Бурде из «Cadillac Racing».

Это было до того, как появился красный флаг из-за пилота «Toyota» Камуи Кобаяши, который вылетел в гравий на выходе из финального поворота «Porsche», когда на часах оставалось чуть больше двух минут.

После этого сессия не возобновилась.

Ранний результат Бурде (3.24,642) на «Cadillac V-Series.R» #3 был лучшим временем на протяжении большей части сессии до последнего улучшения Вантхура и был достаточно хорош для второго места.

Третьим по скорости стал лучший из «Ferrari 499P», прототип #50, на котором Антонио Фуоко показал время — 3.24,731, отставая от темпа лидера на 0,266 секунды.

Кобаяши перед поворотом показал достаточно хорошее время для четвертого места на «Toyota GR010 Hybrid».