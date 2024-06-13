Mercedes сбил двух подростков, которые передвигались на одном электросамокате в Минске

10:28 2024-06-13
Mercedes сбил двух подростков, которые передвигались на одном электросамокате в Минске

12 июня 2024: По предварительной информации, 59-летний водитель, двигаясь по улице Асаналиева, при повороте налево не уступил дорогу и совершил наезд на подростков 16-ти и 15-ти лет, которые пересекали проезжую часть на одном электросамокате.

Подростков доставили в больницу для обследования.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

В Беларуси запрещено ездить вдвоем на самокате, если там не предусмотрено сиденье для пассажира.

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