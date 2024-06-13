Mercedes сбил двух подростков, которые передвигались на одном электросамокате в Минске

Подростков доставили в больницу для обследования.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В Беларуси запрещено ездить вдвоем на самокате, если там не предусмотрено сиденье для пассажира.
Подростков доставили в больницу для обследования.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В Беларуси запрещено ездить вдвоем на самокате, если там не предусмотрено сиденье для пассажира.
admin
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