Житель Дятловского района травил мышей, а в итоге отравив убил и себя, и супругу

13:24 2024-06-13
Житель Дятловского района травил мышей, а в итоге отравив убил и себя, и супругу

Супруги, женщина 64 лет и мужчина 61 года, погибли в своем доме в Дятловском районе из-за смертельного отравления ядохимикатами.

Супруги из Дятловского района умерли от отравления парами редкого яда.

рагедия произошла в одной из деревень. Тела супругов обнаружили их родственники.

В ходе судебно-медицинской экспертизы специалисты выяснили, что супружеская пара скончалась из-за комбинированного отравления метгемоглобинобразующими ядами.

Погибший мужчина работал на сельхозпредприятии, откуда и принес домой ядохимикат, чтобы потравить грызунов в доме.

Этот препарат очень токсичен, использовать его в быту категорически запрещено, поскольку при взаимодействии с воздухом он разлагается с выделением газа фосфина, который относится к метгемоглобинобразующим ядам.

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