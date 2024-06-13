Житель Дятловского района травил мышей, а в итоге отравив убил и себя, и супругу

Супруги из Дятловского района умерли от отравления парами редкого яда.

рагедия произошла в одной из деревень. Тела супругов обнаружили их родственники.

В ходе судебно-медицинской экспертизы специалисты выяснили, что супружеская пара скончалась из-за комбинированного отравления метгемоглобинобразующими ядами.

Погибший мужчина работал на сельхозпредприятии, откуда и принес домой ядохимикат, чтобы потравить грызунов в доме.

Этот препарат очень токсичен, использовать его в быту категорически запрещено, поскольку при взаимодействии с воздухом он разлагается с выделением газа фосфина, который относится к метгемоглобинобразующим ядам.