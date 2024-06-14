Криштиану Роналду предпочитает обычную воду и никогда не пьет алкоголь

01:51 2024-06-14
Криштиану Роналду предпочитает обычную воду и никогда не пьет алкоголь

Многие футболисты не прочь хорошенько выпить и устраивают бурные вечеринки после успешного матча, но только не Роналду.

Криштиану Роналду никогда не употреблял спиртное и не устраивает пьяных гулянок.

Легендарный футболист одержал немало спортивных побед, но он всегда празднует их без алкогольных напитков.

Такую позицию спортсмен выбрал неспроста, этому есть объяснение.

Когда Роналду был еще ребенком, его отец скончался от чрезмерного увлечения алкоголем.

Из-за этого мальчик пообещал матери, что никогда не возьмет в руки бутылку со спиртным.

Зато Роналду обожает здоровую пищу, а из напитков предпочитает обычную воду.

От Кока-колы, как и от любой другой газировки, футболист тоже демонстративно отказывается, всякий раз решительно отодвигая напиток в сторону, когда ему предлагают очередную бутылочку.

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