Обрушение дома в Шебекино: первые моменты после трагедии попали на видео

17:34 2024-06-14
Обрушение дома в Шебекино: первые моменты после трагедии попали на видео

Свидетели сняли на камеру обрушившийся после обстрела ВСУ дом в Шебекино и выложили видеозапись в сеть.

Жилой дом в Шебекино обрушился после очередной атаки ВСУ на Белгородскую область. На кадрах виден огромный провал с средней части сооружения, начиная с первого по последний этаж.

На место происшествия уже приехали спасатели. Другие кадры показывают, как спасательные бригады ищут людей под завалами, из-под которых слышны крики пострадавших жильцов.

До этого глава области Вячеслав Гладков также выложил фотографии с места трагедии. На них видны упавшие деревья, из окон вырывается огонь и клубы черного дыма.

По предварительной информации погибли два человека, число пострадавших возросло до пяти, под завалами предположительно находятся минимум пять жильцов, включая детей. При нападении ВСУ разрушились 15 квартир.

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