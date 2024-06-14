Петр Первый увлекался стоматологией и очень любил выдирать зубы

В 1698 году Петр Первый путешествовал по Европе и очень заинтересовался медицинской наукой. Будучи в Голландии, он начал посещать уроки анатомии.

С большим увлечением царь наблюдал, как вскрывают трупы, но еще сильнее его притягивала стоматология. Российский правитель сам научился рвать зубы и охотно в этом деле практиковался. У Петра Первого даже был личный стоматологический чемоданчик.

Когда царь вернулся в Россию, он начал сам проводить простые хирургические операции. Так, он нередко был ассистентом при ампутации конечностей, и дело это ему очень нравилось.

Стоматология вообще была его серьезным увлечением. Лечение зубов, по мнению царя, сводилось к их вырыванию. Поэтому он рвал зубы всем подряд, иногда так увлекался, что выдергивал даже здоровые.

Вырванные зубы император держал в специальном мешочке, который сегодня хранится в кунсткамере в Санкт-Петербурге.