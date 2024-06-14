Причудливый тренд в Англии 18 века: у многих аристократов в саду жил личный отшельник

23:43 2024-06-14
Причудливый тренд в Англии 18 века: у многих аристократов в саду жил личный отшельник

У знатных людей бывает немало странных причуд, в одно время английская знать любила заводить в своих имениях садовых "друидов". Это было что-то вроде декоративного гнома, которыми украшают современные дачные участки.

В 18 веке поместья британских аристократов "украшали" бездомные отшельники, жившие не территории сада. 

На должность такого отшельника нанимали подходящих людей, такой обычай практиковался еще в античные времена. Об этом писал профессор Лестерского университета Гордон Кэмпбелл в книге "Отшельник в саду: от императорского Рима до декоративного гнома".

Он рассказал, что практика заводить отшельников в саду возникла еще в Древнем Риме, например, во владениях императора Адриана имелось отдельное сооружение, предназначенное именно для уединенной жизни отшельника.

Пик популярности этой диковинки пришелся на 18 век. Мода появилась после того, как император Священной Римской империи и король Испании Карл V в конце своей жизни поселилсяв доме-ордене монахов-отшельников.

В 18 веке в Англии садовых отшельников нанимали, давая объявления в газете. Заранее оговаривались условия: человек должен проживать в уединенном домике семь лет, при этом исключалась какая-либо личная гигиена и любое общение с людьми, даже с прислугой нельзя было говорить.
Садовый отшельник должен был носить лохмотья, длинные волосы и бороду, в таком живописном виде ему надлежало в определенные часы появляться перед аристократами. Персонажа держали специально для развлечения гостей.

Впрочем, некоторым отшельникам позволялось говорить с посетителями. В пример можно привести Отца Фрэнсиса, который жил в Георгианскую эпоху в парке Хокстоун, его считали мудрецом и приходили к нему за советом.

Образ садового "Друида" нередко дополнялся мистическими атрибутами - это могли быть череп, песочные часы, очки, старинные книги.

Странная мода на отшельников возникла от скуки и была нелепой прихотью английской знати, прошла она уже в начале 19 века. Вскоре вместо мистических мудрецов-друидов в саду стали появляться декоративные садовые гномы.

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