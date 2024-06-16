Индейцы амазонии потребовали у The New York Times извинений за обвинения в порнозависимости

Индейцы Марубо, ведущие жизнь охотников-собирателей, начали забрасывать традиционные занятия, в том числе изготовление украшений и добывание пропитания.
Один из вождей и по совместительству дизайнер в компании Coca-Cola Энок Марубо рассказал, что появление интернета изменило распорядок дня и негативно повлияло на жизнь индейцев.
«В деревне если не охотишься, не ловишь рыбу и не выращиваешь растения, то и не ешь», — подчеркнул он.
Особенно сильно интернет-развлечения затянули молодежь, которая погрузилась в видеоигры, соцсети и онлайн-знакомства.
Новостные агрегаторы растиражировали сообщения о том, что племя якобы «подсело на порно».
После этого газета The New York Times выпустила опровержение, а предприниматель Илон Маск написал гневный пост в соцсети Х.
Вожди Марубо сочли заявления об их «порнозависимости» оскорбительными и потребовали извинений от журналистов.
По словам Маска, он создавал систему, чтобы "люди могли расслабиться, посмотреть кино на Netflix, поиграть в видеоигры".
Но появление технологии привело к непредвиденным последствиям.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__