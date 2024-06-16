Индейцы амазонии потребовали у The New York Times извинений за обвинения в порнозависимости

12:13 2024-06-16
Индейцы амазонии потребовали у The New York Times извинений за обвинения в порнозависимости

Племена индейцев в дождевых лесах Амазонки получили доступ к высокоскоростному интернету, что сильно повлияло на их жизнь.

Индейцы Марубо, ведущие жизнь охотников-собирателей, начали забрасывать традиционные занятия, в том числе изготовление украшений и добывание пропитания.

Один из вождей и по совместительству дизайнер в компании Coca-Cola Энок Марубо рассказал, что появление интернета изменило распорядок дня и негативно повлияло на жизнь индейцев.

«В деревне если не охотишься, не ловишь рыбу и не выращиваешь растения, то и не ешь», — подчеркнул он.

Особенно сильно интернет-развлечения затянули молодежь, которая погрузилась в видеоигры, соцсети и онлайн-знакомства.

Новостные агрегаторы растиражировали сообщения о том, что племя якобы «подсело на порно».

После этого газета The New York Times выпустила опровержение, а предприниматель Илон Маск написал гневный пост в соцсети Х.

Вожди Марубо сочли заявления об их «порнозависимости» оскорбительными и потребовали извинений от журналистов.

По словам Маска, он создавал систему, чтобы "люди могли расслабиться, посмотреть кино на Netflix, поиграть в видеоигры".

Но появление технологии привело к непредвиденным последствиям.

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