Работники птицефабрики рассказали, почему покупать крупные яйца и яйца категории С1 не лучшая идея

18:25 2024-06-16
Работники птицефабрики рассказали, почему покупать крупные яйца и яйца категории С1 не лучшая идея

Люди, работающие на птицефабриках и в магазинах, никогда не берут себе крупные отборные яйца, даже если они продаются с большой скидкой.

Яйца большого размера кажутся очень привлекательными, и многие хозяйки стремятся их купить, особенно, если продукт продается по очень низкой цене.

Однако эксперты в разведении птиц категорически не советуют это делать.

Работники птицефабрик и специализированных магазинов всегда выбирают в магазине самые мелкие яйца по самой дешевой цене.

Обозначаются они на прилавке маркировкой С-2. Яйца категории С-1 специалисты настоятельно рекомендуют не покупать.

Дело в том, что яйца С-1 или отборные несут старые курицы-несушки. В таком продукте нет ничего полезного. Единственное преимущество таких яиц - размер.

Однако самый богатый набор витаминов, минералов и микроэлементов содержится в мелких яйцах. Их несут молодые курочки-несушки. Именно такие яйца считаются максимально полезными, самыми вкусными и питательными. 

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