Кристиан Эриксен забил гол на ЧЕ-2024 , участвуя в матче с кардиостимулятором

Эриксен забил гол в ворота Словении в первом матче чемпионата Европы-2024.

Известно, что 1100 дней назад он пережил сердечный приступ, это случилось на Евро-2020.

Нынешний матч для спортсмена - первый после этого происшествия.

12 июня 2021 года футболист упал без сознания на матче против сборной Финляндии.

Первую помощь ему оказывали прямо на футбольном поле. Потом Эриксена отвезли в больницу, у него случилась остановка сердца.

Спортсмена спасли и вживили ему кардиостимулятор.

Датчанин снова начал играть в январе 2022 года. Сначала он заключил контракт "Брентфорд", позже - ушел в "Манчестер Юнайтед".