В Ленинградской области на борьбу с борщевиком в поля вывели быков — черных и красных ангусов

23:55 2024-06-16
В Ленинградской области на борьбу с борщевиком в поля вывели быков — черных и красных ангусов

Эту информацию сообщили в пресс-службе администрации региона. Отмечается, что благодаря этому опасному для человека растению животные дают хорошие привесы.

В битву с борщевиком вступили истинные ценители растения — черные и красные ангусы из Гатчинского района. Животноводы говорят, что быки дают прекрасные привесы, — сказано в сообщении.

Ранее садовод Андрей Туманов рассказал, что борщевик полностью истребить не так трудно, как думают некоторые главы администраций.

По его словам, некоторые управляющие тратят большие деньги на вырубку борщевика, однако сорняк остается на месте.

Эксперт добавил, что можно порубить растение, а потом периодически пускать газонокосилку, чтобы истребить его.

Если делать это постоянно, получится избавиться от проблемы, заключил садовод.

До этого агроном и биолог Михаил Воробьев заявил, что регулярное выпалывание и жидкие гербициды помогут дачникам навсегда избавиться от борщевика.

Он отметил, что растение необходимо срезать косой, а затем смазать свежий срез химическим веществом.

Агроном напомнил, что борщевик распространяется в местах, где не следят за экологией.

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