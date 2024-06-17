Супервулкан Йеллоустоун в США может проснуться в любой момент

Если вулкан действительно проснется, катастрофа будет "беспрецедентной", по мнению секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Его слова приводит РИА Новости.

Ученые считают, что Йеллоустоун может привести к глобальному катаклизму - такое уже не раз случалось в прошлом.

В Йеллоустоунской долине много гейзеров и горячих источников. Это первый в мире национальный парк, который получил свой статус в XIX веке.

Вулканическая кальдера - воронка размером 72 на 55 км, рассмотреть ее удалось только из космоса при использовании спутников в 60-х годах. Потом оказалось, что под этой воронкой располагается огромный магматический очаг.

В начале 00-х вышел документальный проект ВВС об этом удивительном природном объекте, тогда же зрители впервые услышали выражение "супервулкан". Термин начали использовать в научных публикациях.

Супервулканами считают геологические образования, которые могут совершать мегаизвержения силой 8 баллов по шкале вулканической активности.

Шкала ( VEI) ориентирована на объем выбросов и высоту столба пепла.

Всего известны три мощных извержения Йеллоустоуна, последнее произошло 640 тыс. лет назад. Тогда выброс составил около 1000 кубических километров. Пеплом была покрыта огромная часть территории современных США.

Вулкан Тамбора, извержение которого считается одним из самых сильнейших за весь период ведущихся наблюдений, в 1815 году сделал выброс "всего лишь" на 150-180 кубических километров. По шкале VEI это извержение оценили в 7 баллов.

Последствия были очень ощутимыми. В Западной Европе и Северной Америке случился "год без лета". Вулканический пепел привел к глобальному похолоданию на планете. Так же ученые считают, что извержение способствовало распространению пандемии холеры.

Сегодня в мире насчитывается около 20 супервулканов, большая часть находится в Северной и Южной Америке.

Если проснется Йеллоустону, в первую очередь под удар попадет континентальная часть США. Точные прогнозы делать сложно. Кто-то из ученых полагает, то в зоне извержения будет находиться третья часть населения всей страны. Другие считают, что катастрофа приведет к полному уничтожению всего живого на континенте.

Большую часть выбросов супервулкана составляет не текучая лава, а облака, состоящие из раскаленных газов и пепла, образованного мелкими стекловидными частицами. Именно этот материал будет самой страшной угрозой для живых организмов.

При извержении в атмосферу проникнет огромное количество диоксида серы, он хорошо отражает свет солнца. Это вызовет похолодание, которое почти 100% коснется всей планеты.

Также после катастрофы возможны кислотные дожди, сильнейшие землетрясения, могут начать извергаться другие вулканы - пойдет так называемая цепная реакция.

По мнению Патрушева, северо-восточная территория Евразии должна пострадать меньше всего.

Ученые подсчитали, что в среднем извержение Йеллоустоуна происходит примерно раз в 725 тыс. лет. Судя по этим подсчетам, следующая катастрофа грядет примерно через 100 000 лет. Однако это лишь примерные подсчеты, и у природы свои планы, она часто бывает непредсказуема.

По заявлению Геологической службы США, суперизвержения - очень редкое явление, и там, где оно происходило более одного раза, перерывы между событиями распределяются очень неравномерно, поэтому давать какие-либо прогнозы очень сложно.

За супервулканом постоянно наблюдают, в том числе из космоса, но даже самое продвинутое оборудование не может гарантировать точных сроков извержения. Все может пойти не по плану.