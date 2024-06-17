Даже совсем немного в рационе этих продуктов угрожают раком: Онколог призвала убрать их со стола

17:55 2024-06-17
Даже совсем немного в рационе этих продуктов угрожают раком: Онколог призвала убрать их со стола

Доказано, что колбаса, бекон, сосиски (чем больше человек потребляет подобной пищи, тем хуже) повышают риск развития онкологии.

Как рассказала в своем Telegram-канале онколог и проктолог Елена Смирнова со ссылкой на отчет, который подготовил Американский институт исследований рака (AICR), один из самых сильных факторов, повышающих риск развития недуга, - избыток жира в организме.

Ученые считают, что стоит рассмотреть отказ от обработанного мяса.

Даже 50-граммовая порция переработанного мяса ежедневно повышает риск на 18%.

К рекомендованным продуктам, уменьшающим вероятность онкологии, доктор относит фрукты, овощи, цельное зерно, бобовые, молоко, сыр и йогурт.

А ещё:

Популярный бренд ополаскивателя для рта Listerine Cool Mint может увеличивать риск рака, информирует Daily Mail со ссылкой на ученых.

Исследователи выяснили, что в спиртосодержащей жидкости находятся два типа бактерий, связанных с заболеванием.

Они становятся более распространенными после ежедневного использования на протяжении трех месяцев.

"Большинству людей не следует его использовать, а если они его используют, им следует использовать препараты без алкоголя и ограничить употребление парой дней", — приводит издание слова профессора Криса Кеньона.

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