Самый высокий пёс в мире очень добр, пуглив и ленив

Трейси рассказала, что сон это самое любимое занятие дога, ведь он довольно-таки ленив.
Кевин ещё и добр — он прекрасно ладит с хозяевами, их детьми и многочисленными «братьями и сёстрами» (тремя другими собаками, четырьмя кошками, а также курами, козами и лошадьми).
Пса с полным правом можно назвать нежным гигантом.
Кевин ещё и пуглив, несмотря на свой внушительный вид.
Самая страшная для него вещь в мире — это пылесос.
Трейси также вспоминает, что начала водить любимца на занятия для собак, и он так испугался первого урока, что осрамился, опорожнив кишечник у всех на глазах.
У судьи из Книги рекордов Гиннесса возникли сложности при измерении рекордсмена — Кевина напугала рулетка.
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