Самый высокий пёс в мире очень добр, пуглив и ленив

Кевин ещё и пуглив, несмотря на свой внушительный вид.

Самая страшная для него вещь в мире — это пылесос.

Трейси также вспоминает, что начала водить любимца на занятия для собак, и он так испугался первого урока, что осрамился, опорожнив кишечник у всех на глазах.

У судьи из Книги рекордов Гиннесса возникли сложности при измерении рекордсмена — Кевина напугала рулетка.