Жительница Вьетнама пыталась нелегально перевезти через границу дорогие часы, поместив их внутрь себя

С часами внутри себя дамочка была задержана в Домодедово. Она прилетела из Дубая в Москву и не собиралась отдавать 3,6 млн рублей таможенных сборов.

Хитрая женщина нашла потайное местечко в своем теле и надеялась, что никто ничего не заметит.

Однако, когда гражданку из Вьетнама попросили пройти через рамку металлодетектора, раздался предательский писк.

Пришлось вытаскивать наружу все спрятанные в пикантном месте сокровища.

Внутри женщины оказались оригинальные Rolex Submariner, Rolex DayDate и Audemars Piguet Royal Oak.

Изделия изъяли, а на гражданку завели уголовное дело по статьям о контрабанде и уклонении от выплаты таможенных сборов.

Теперь находчивая дама может попасть на пять лет за решетку.