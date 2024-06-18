В 1918 году на территории Туркестанской АССР появились «опиумные деньги»

Из-за этой ситуации в регионе начались проблемы с денежным обеспечением. Тогда власти решили выпускать местную валюту.

Однако просто напечатанные деньги не могут иметь никакой ценности. Обеспечивать ее должен какой-то материальный товар.

В поисках решения этой проблемы власти пришли к неожиданной идее: ценность новых денег могла быть подкреплена большими запасами опиума, который держали в подвале городского отделения Государственного банка.

Так появились опиумные деньги. Новые банкноты обеспечивались наркотиками.

Как известно, в Семиречье с конца 19 века активно выращивались мак и конопля, которые превращались в качественный опий и гашиш. Они, в свою очередь, уходили контрабандой в Китай за большие деньги.

Когда началась Первая мировая война, часть опия выкупило правительство, наркотическое средство применялось для обезболивания. В связи с военными действиями такие лекарственные средства стали очень востребованными.

Наркотики, хранящиеся в подвалах банка, оценили в 40 млн советских рублей. Именно на такую сумму была напечатана алматинская валюта.

На банкнотах даже имеется надпись, подтверждающая, что деньги обеспечиваются опиумом, принадлежащим Государственному банку.

Купюры были выполнены на низкокачественной бумаге, на них не было водяных знаков и какой-либо защиты от подделок. Картинки на деньгах были нечеткими, на одной из купюр можно было увидеть цветы опиумного мака.

Рассчитывались новыми банкнотами только в Семиречье, но люди с большой неохотой доверяли новым денежным знакам. Они всячески избегали операций с такой валютой и старались от нее избавиться, несмотря на строгое предупреждение властей.

Уже под конец 1919 года опиумные деньги вышли из оборота.