«Мужик» и «мужчина»: какая разница между этими словами была на Руси

Потом "мужиками" стали называть юношей и мальчиков, у которых не было права голоса. Позже у слова появился негативный оттенок, так обозначали парней из небогатых и незнатных семейств, крепостных, а также всех мужчин с физическими недостатками.

Так "мужик" стал маркером для демонстрации социального положения человека, и речь шла именно о низком статусе. Позже "мужиками" начали называть неграмотных, грубых людей мужского пола, неряшливых и тех, кто жил в сельской местности.

"Мужчинами" называли господ с высоким положением в обществе. Слово складывалось из двух слов: "муж" и "чин". Как правила мужчинами были бояре, дворяне и прочие представители элитной прослойки.

Юноши знатного происхождения, которые еще не достигли совершеннолетия, назывались "недорослями".

После революции 17-го года наступила эра "мужиков", теперь "мужчина" был не в чести, а "мужикам" везде были почет и уважение.

Только казаки не приняли таких новшеств и по-прежнему отказывались ставить себя на одну доску с мужиками. Они продолжали называть себя казаками или мужчинами.

Позже появились пресловутые "товарищи". "Мужиками" при Хрущеве называли людей, отбывающих срок в лагерях. При этом маститые воры брезговали этим словом и никогда не называли себя "мужиками".

Сегодня "мужик" употребляется как с позитивным, так и с пренебрежительным оттенком.

"Мужиком" сильный пол называет того, кто обладает настоящими мужскими качествами - сильного, смелого, трудолюбивого, прямолинейного.

Женщины иногда вкладывают негативный смысл в слово "мужик", подразумевая человека грубого, неопрятного и невоспитанного.