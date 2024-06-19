Около 600 человек погибли из-за жары во время хаджа в Саудовской Аравии из них 4 жителя России

Судя по сообщениям представительств разных стран, общее число погибших составило уже 577 человек.

Ранее говорилось о 76 жертвах - 41 из Иордании, 35 из Туниса.

Известно, что среди умерших от жары во время хаджа числятся четыре гражданина из России.

Как заявляют два дипломата из арабских стран, минимум 323 человека из числа жертв - жители Египта. Почти все эти люди скончались из-за болезней, спровоцированных сильной жарой.

Один человек погиб во время давки. Также погибло около 60 иорданцев.

Так как многие поломники были незарегистрированными, назвать точное число погибших из Египта пока невозможно.

Вот что сообщил чиновник, который курировал организацию хаджа в Египте.

Незарегистрированные паломники вызвали большой хаос в лагерях египетских паломников, что привело к коллапсу в работе служб.

По словам чиновника, многие люди долго находились без воды и пищи, кондиционеры также отсутствовали.

Хадж в этом году проходил с 14 по 19 июня. Известно, что 17 июня в Мекке жара достигала +45 градусов Цельсия.

При этом в самой крупной мечети города было зафиксировано даже +52 градуса.

16 июня от тепловых ударов пострадали 2764 паломника.

Гибель людей во время ежегодного хаджа происходит постоянно. Так, в прошлом году из-за жары в эти дни погибли 240 человек.