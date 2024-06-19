В Госдуме не одобрили инициативу о запрете на вождение автомобиля людям старше 70 лет

18:11 2024-06-19
В Госдуме не одобрили инициативу о запрете на вождение автомобиля людям старше 70 лет

Депутат Ефремов объяснил, почему он не согласен с предложением, внесенным участниками движения «Ветераны России». Они призывают МВД определить возрастные рамки для водителей.

Член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефремов возмутился предложением запретить людям старше 70 лет садиться за руль.

Он заявил, что в свои 84 года он управляет легковым автомобилем, потому что такое разрешение ему дала медицинская комиссия. По мнению Ефремова, именно медики должны решать, кому можно водить машину, а кому нельзя, и возраст тут совсем не при чем.

Виталий Ефремов:

Некоторых в 40 лет нельзя сажать за руль. У разных людей разные физические возможности. При чем здесь 70? Почему не 65, 60? Уж вышел на пенсию и езжай на телеге, покупай коня — и вперед.

Ранее участники движения "Ветераны России" выступили с инициативой об установлении верхнего возрастного порога для водителей в 70 лет. Предложение было направлено в Министерство внутренних дел.

Авторы считают, что у людей в преклонном возрасте ухудшается слух и зрение, снижается скорость реакции, это, в свою очередь, ведет к увеличению риска дорожных аварий.

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