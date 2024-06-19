В Госдуме не одобрили инициативу о запрете на вождение автомобиля людям старше 70 лет

Член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефремов возмутился предложением запретить людям старше 70 лет садиться за руль.

Он заявил, что в свои 84 года он управляет легковым автомобилем, потому что такое разрешение ему дала медицинская комиссия. По мнению Ефремова, именно медики должны решать, кому можно водить машину, а кому нельзя, и возраст тут совсем не при чем.

Виталий Ефремов:

Некоторых в 40 лет нельзя сажать за руль. У разных людей разные физические возможности. При чем здесь 70? Почему не 65, 60? Уж вышел на пенсию и езжай на телеге, покупай коня — и вперед.

Ранее участники движения "Ветераны России" выступили с инициативой об установлении верхнего возрастного порога для водителей в 70 лет. Предложение было направлено в Министерство внутренних дел.

Авторы считают, что у людей в преклонном возрасте ухудшается слух и зрение, снижается скорость реакции, это, в свою очередь, ведет к увеличению риска дорожных аварий.