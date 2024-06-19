Необычное мероприятие в Силиконовой долине: первый концерт с профессиональным выступлением робота

20:40 2024-06-19
Необычное мероприятие в Силиконовой долине: первый концерт с профессиональным выступлением робота

Робот, разработанный TechFusion Dynamics, вошел в историю, выступив на днях перед переполненным стадионом.

Этот беспрецедентный концерт продемонстрировал впечатляющий спектр способностей робота, от пения и танцев до исполнения рэпа, повергнув аудиторию в благоговейный трепет перед его цифровым мастерством

Концерт начался с того, что робот поприветствовал публику на безупречном английском языке с британским акцентом. Затем выступление перешло в серию песен, рассчитанных на несколько поколений, в которых представлены как классические, так и современные треки.

Это стало возможным благодаря интеграции нейронных сетей, способных генерировать музыку и тексты песен в режиме реального времени на базе чипов Apple M3 Pro. Это сотрудничество между OpenAI и Apple является свидетельством растущей синергии в технологической отрасли.

На мероприятии присутствовали видные деятели из различных отраслей, подчеркнув важность этого события. Леонардо Ди Каприо высоко оценил естественное взаимодействие робота и аудитории, в то время как Марк Цукерберг отметил потенциал искусственного интеллекта в секторе развлечений.

Джессика Честейн выразила восхищение эмоциональным воздействием выступления, подчеркнув способность робота вызывать подлинные человеческие эмоции.

Мнения экспертов еще больше подтвердили важность мероприятия. Доктор Илон Македонски назвал его культурной вехой, а Джейн Синтез из HyperSound подчеркнула долгожданный потенциал искусственного интеллекта в музыке.

Организаторы концерта предполагают, что это станет ежегодным мероприятием, привлекающим внимание всего мира и знаменующим новую эру в сфере развлечений.

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