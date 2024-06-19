Громкое пуканье на улице в Германии карается штрафом в 700 евро

Новшество на законном уровне введено судебными органами недавно. Полиция называет это правонарушение дословно "кишечным ветром".

Нарушение покоя и порядка в обществе кишечным ветром чревато денежными потерями в виде неслабого штрафа.

Критерии, по которым будет назначаться штраф, гражданам пока не очень понятны. Неизвестно, будет ли степень наказания определяться по запаху или по громкости выпускаемых газов.

Вопросы могут возникнуть и в отношении людей, страдающих заболеваниями органов пищеварения, например, кишечными расстройствами.

Будут ли к таким лицам применяться строгие меры или для них будут допустимы определенные поблажки - эти моменты пока остаются непроясненными.