Громкое пуканье на улице в Германии карается штрафом в 700 евро

21:46 2024-06-19
Громкое пуканье на улице в Германии карается штрафом в 700 евро

Если вы в Германии нарушите чей-то покой на улице шумным выпусканием кишечных газов, то будете за это отвечать по закону.

Новшество на законном уровне введено судебными органами недавно. Полиция называет это правонарушение дословно "кишечным ветром".

Нарушение покоя и порядка в обществе кишечным ветром чревато денежными потерями в виде неслабого штрафа.

Критерии, по которым будет назначаться штраф, гражданам пока не очень понятны. Неизвестно, будет ли степень наказания определяться по запаху или по громкости выпускаемых газов.

Вопросы могут возникнуть и в отношении людей, страдающих заболеваниями органов пищеварения, например, кишечными расстройствами.

Будут ли к таким лицам применяться строгие меры или для них будут допустимы определенные поблажки - эти моменты пока остаются непроясненными.

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