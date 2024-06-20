Под Барановичами произошло столкновение двух микроавтобусов и фуры, есть погибший и пострадавшие

Подробности происшествия сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Беларуси.

Известно, что в Барановичском районе в серьезной дорожной аварии пострадали 6 человек, все были доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести. Один человек в итоге скончался, медики не смогли ему помочь. Это 81-летний мужчина, гражданин России.

По сообщению источника, 19 июня около 23:30 на автодороге М-1 "Брест-Минск-Граница РФ" возле населенного пункта Лесная микроавтобус Renault врезался в грузовик MAN, который двигался в попутную сторону.

За рулем Renault находился 59-летний водитель, его автомобиль после столкновения перевернулся. Потом в него врезался идущий следом микроавтобус Volkswagen.

В Renault ехали 7 пассажиров, 6 доставлены в больницу, где один скончался.