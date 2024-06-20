Писательница, придумавшая Гарри Поттера, согласна сесть в тюрьму за критику нового закона о трансгендерах

Автор саги о Гарри Поттере проживает в Шотландии. Весной руководство страны приняло поправки в закон о преступлениях на почве ненависти. Они включают в себя разжигание неприязни на почве возраста, инвалидности, расы, религии, сексуальной ориентации и трансгендерной идентичности.

То есть, если кто-то назовет транса "мужчиной", это можно расценивать как оскорбление и разжигание ненависти. За такое проступок правонарушителя могут наказать крупным штрафом или упечь на 7 лет в тюрьму.

Это сильно возмутило Джоан Роулинг. Больше всего ее задело, что отстаивая права трансгендеров, правительство не приняло никаких дополнительных мер для защиты женщин.

Писательница напомнила о преступниках непонятного пола, которые изнасиловали женщин, но попали в женскую тюрьму, потому что объявили себя "небинарными персонами".

Так же Роулинг упомянула тех, кто по рождению и по физическим данным мужчина, но таковым себя не считает. При этом такие люди участвуют в женских спортивных соревнованиях и забирают главные призы, но не из-за способностей и талантов, а потому что мужчины от природы рождаются сильнее и выносливее женщин.

Еще один камень преткновения - гендерно-нейтральные туалеты. Джоан искренне возмутилась тем, что женщины и девочки могут встретить в уборной мужчину в юбке.

Джоан Роулинг приводит в пример Саманту Норрис, которая обвинялась в том, что показывала свой пенис двум 11-летним девочкам, а потом была осуждена за хранение 16 000 фотографий детей, подвергшихся сексуальному насилию.

И вот эти люди называют себя дамами, с горечью отмечает писательница. Не дай Бог, назвать их "мужчинами", согласно новому закону, это будет считаться проявлением неуважения и даже намеренным оскорблением.

Сейчас я нахожусь за границей, но если то, что я написала, будет квалифицировано как преступление с точки зрения нового закона, то жду не дождусь, когда меня арестуют после возвращения на родину Шотландского Просвещения.

На писательницу ополчились многие активисты и представители сексуальных меньшинств.

А ведь, по сути, Джоан Роулинг всего лишь хотела, чтобы женщины остались женщинами, чтобы они состязались в спорте только друг с другом на равных, а также имели право на отдельную уборную, где перед ними не будут красоваться мужчины в платьях и на каблуках.