Летающий автомобиль Генри Смолински, погубивший своего создателя

Первоначальные испытания AVE Mizar были многообещающими.

Транспортное средство могло совершать короткие полёты, и на этом основании мечта Смолински казалась возможной.

Этот успех побудил их продолжать работу, чтобы усовершенствовать летающий автомобиль.

Однако мечта была трагически прервана. 11 сентября 1973 года во время демонстрации испытательного полёта произошла катастрофа.

AVE Mizar взорвался в воздухе и разбился над округом Вентура, Калифорния. Смолински и Блейк погибли в катастрофе.

Авария показала высокий уровень рисков, связанных с такими инновационными инженерными проектами.

Этот трагический случай не только унес две жизни, но и мечту о летающем автомобиле в то время.

Он также дал уроки по тестированию и безопасности, особенно для инноваций, бросающих вызов традиционным границам транспорта.