в 70-е годы тысячи автомобилей Ford хранились глубоко в пещерах

Однако спрос оказался низким, остался избыток нераспроданных машин. Компания приняла довольно оригинальное решение: отправить тысячи «Мавериков» в пещеры.

Комплекс пещер называется SubTropolis и расположен в Канзас-Сити, штат Миссури.

Он просто огромен: 5 миллионов квадратных метров подземных галерей и залов.

Ford занял 10 гектаров и несколько лет хранил здесь машины, пока они не были распроданы.

Это оказалось идеальным решением: в пещерах всегда одинаковая влажность и температура +22 градуса.

Пребывание «Мавериков» в пещерах SubTropolis стало чем-то вроде легенды в автомобильном мире, и многие автолюбители и историки очарованы мыслью о тысячах автомобилей, годами стоящих под землей в ожидании хозяев.