Трагедия в Гомеле: 10-летняя девочка умерла, потому что мать не лечила ее от диабета

Про этот вопиющий случай гибели ребенка из многодетной семьи рассказал телеканал "Беларусь 4Гомель", ссылаясь на гомельскую прокуратуру.

Главное действующее лицо в этой истории - Анастасия, разведенная мать четверых детей. Женщина стала жертвой мошенника, который назвал себя Мерилином Мэнсоном и пообещал забрать ее вместе с детьми в США.

Аферист убедил многодетную мать продать квартиру и перевести ему все вырученные деньги. Переезд в штаты, конечно, не состоялся.

Обманутая женщина вынуждена была переехать на съемное жилье. Теперь она ютилась с 4-мя детьми в однокомнатной квартире.

Двое детей Анастасии - школьники, в 2018 году она забрала их документы из учебного заведения, сообщив администрации, что уезжает с семьей в Штаты.

Жило семейство на алименты бывшего мужа и пособие, которое платили дочери по инвалидности.

Прокурорская проверка установила, что в квартире, где жили дети с матерью, были ужасные санитарные условия.

У средней дочери в 2017 году обнаружили хроническое заболевание. Младшая девочка, 10-летняя София, умерла от сахарного диабета.

По сообщению телеканала, ребенок не получал должного медицинского ухода. В итоге "за две недели болезнь охватила девочку и не оставила ей шанса".

Источник отметил, что у детей этого семейства было истощение "из-за минимального количества пищи", также они "не получали должного воспитания и ухода".

Семья как многодетная была под наблюдением социальных служб. Однако, когда Анастасия с детьми переехала в другой район, никому до этого не было дела.

Старший сын после 18-летия должен был стоять на учете в военкомате, но им никто не интересовался.

В итоге из-за проявленного халатного отношения к своим обязанностям четыре должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Против матери погибшей девочки возбудили уголовное дело. Также ее хотят лишить родительских прав.

Смерть ребенка случилась 13 апреля, 10-летняя девочка умерла от кетоацидотической комы. Такое состояние возникло как осложнение сахарного диабета первого типа.

Еще за две недели до смерти девочка почувствовала себя плохо, однако мать за медицинской помощью не обращалась и лечила ее самостоятельно. В ходе прокурорской проверки установлено, что женщина с четырьмя детьми в возрасте от 10 до 22 лет на протяжении последних пяти лет проживала в однокомнатной квартире в условиях антисанитарии и социальной изоляции, при минимальном количестве продуктов питания.

Такой комментарий трагическому происшествию в Гомеле дали в Генеральной прокуратуре.