Трагедия в Гомеле: 10-летняя девочка умерла, потому что мать не лечила ее от диабета

01:04 2024-06-21
Трагедия в Гомеле: 10-летняя девочка умерла, потому что мать не лечила ее от диабета

Тело девочки было найдено на съемной квартире, причиной смерти стал плохой медицинский уход, мать занималась самолечением и не показала ребенка врачу.

Про этот вопиющий случай гибели ребенка из многодетной семьи рассказал телеканал "Беларусь 4Гомель", ссылаясь на гомельскую прокуратуру.

Главное действующее лицо в этой истории - Анастасия, разведенная мать четверых детей. Женщина стала жертвой мошенника, который назвал себя Мерилином Мэнсоном и пообещал забрать ее вместе с детьми в США.

Аферист убедил многодетную мать продать квартиру и перевести ему все вырученные деньги. Переезд в штаты, конечно, не состоялся.

Обманутая женщина вынуждена была переехать на съемное жилье. Теперь она ютилась с 4-мя детьми в однокомнатной квартире.

Двое детей Анастасии - школьники, в 2018 году она забрала их документы из учебного заведения, сообщив администрации, что уезжает с семьей в Штаты.

Жило семейство на алименты бывшего мужа и пособие, которое платили дочери по инвалидности.

Прокурорская проверка установила, что в квартире, где жили дети с матерью, были ужасные санитарные условия.

У средней дочери в 2017 году обнаружили хроническое заболевание. Младшая девочка, 10-летняя София, умерла от сахарного диабета.

По сообщению телеканала, ребенок не получал должного медицинского ухода. В итоге "за две недели болезнь охватила девочку и не оставила ей шанса".

Источник отметил, что у детей этого семейства было истощение "из-за минимального количества пищи", также они "не получали должного воспитания и ухода".

Семья как многодетная была под наблюдением социальных служб. Однако, когда Анастасия с детьми переехала в другой район, никому до этого не было дела.

Старший сын после 18-летия должен был стоять на учете в военкомате, но им никто не интересовался.

В итоге из-за проявленного халатного отношения к своим обязанностям четыре должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Против матери погибшей девочки возбудили уголовное дело. Также ее хотят лишить родительских прав.

Смерть ребенка случилась 13 апреля, 10-летняя девочка умерла от кетоацидотической комы. Такое состояние возникло как осложнение сахарного диабета первого типа.

Еще за две недели до смерти девочка почувствовала себя плохо, однако мать за медицинской помощью не обращалась и лечила ее самостоятельно. В ходе прокурорской проверки установлено, что женщина с четырьмя детьми в возрасте от 10 до 22 лет на протяжении последних пяти лет проживала в однокомнатной квартире в условиях антисанитарии и социальной изоляции, при минимальном количестве продуктов питания.

Такой комментарий трагическому происшествию в Гомеле дали в Генеральной прокуратуре.

admin
17:23

admin

Мужчина из Техаса пришёл грабить банк, прихватив с собой маленькую дочку

Мужчина из Техаса пришёл грабить банк, прихватив с собой маленькую дочку

Маленькая жительница Форт-Уэрта (Техас, США) даже не подозревала, что стала невольной соучастницей ограбления.
admin
17:20

admin

Людям с сухой кожей, стоит задуматься, нет ли у них привычки подолгу принимать душ

Людям с сухой кожей, стоит задуматься, нет ли у них привычки подолгу принимать душ

Дерматолог рассказала, почему вредно подолгу принимать душ и к чему это может привести.
admin
17:16

admin

Девушка попыталась зарезать свою мать, за то, что та была «странной» и «подавляла в дочке всё чёрное»

Девушка попыталась зарезать свою мать, за то, что та была «странной» и «подавляла в дочке всё чёрное»

Поздно ночью 15-летняя Лекси Браун из Галфпорта (Миссури, США) напала с ножом на свою родную мать, а после попыталась устроить пожар.
admin
17:13

admin

Две взрослые воровки из Англии избили мальчика, пытаясь отобрать у него телефон

Две взрослые воровки из Англии избили мальчика, пытаясь отобрать у него телефон

Юный житель из города Питерборо (Кембриджшир, Англия) вышел из школы и шёл домой по переулку, когда на него неожиданно напали две взрослые женщины.
Храмова Оксана
17:50

Храмова Оксана

Жуткое преступление в Хабаровском крае: новорожденного похоронили живьем

Жуткое преступление в Хабаровском крае: новорожденного похоронили живьем

Младенца закопали живым, его тело нашли в земле сотрудники регионального СУ СК. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: убийство и незаконное проведение искусственного прерывания беременности.
Храмова Оксана
17:34

Храмова Оксана

Житель Великобритании заказал свою жену и был уличен в этом через 40 лет

Житель Великобритании заказал свою жену и был уличен в этом через 40 лет

Британец нанял киллера, чтобы избавиться от супруги, после убийства спокойно начал новую жизнь, но возмездие настигло его спустя десятки лет.
Храмова Оксана
15:17

Храмова Оксана

В Могилевской области задержали педофила: он помогал многодетной матери по хозяйству

В Могилевской области задержали педофила: он помогал многодетной матери по хозяйству

Молодой человек, который жил по соседству и часто оказывал посильную помощь по хозяйству одинокой матери, на самом деле интересовался ее малолетней дочкой.