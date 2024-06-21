Президент Таджикистана госуказом указом запретил носить «чужую» одежду

В Таджикистане введен запрет на ношение одежды, которая чужда национальной культуре.

Соответствующий указ подписал президент страны Эмомали Рахмон.

«После принятия сенатом страны поправок к закону "О торжествах и церемониях", запрещающий ношение "чуждой" для культуры Таджикистана одежды, президент подписал его», – говорится в информации пресс-службы.

Хиджабам в Таджикистане в буквальном смысле слова объявили войну.

Жительницы страны жалуются в соцсетях, что у них прямо на улице представители власти требуют снять хиджаб и носить его как платок.

Продавцам на местных рынках запретили продавать эти накидки.