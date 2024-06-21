В Могилевской области задержали педофила: он помогал многодетной матери по хозяйству

Женщина сама застукала 19-летнего "помощника" за непристойным поведением. Жительница Могилевской области случайно стала свидетельницей сексуальных домогательств парня к семилетней дочери.

Многодетная мать одна воспитывала детей и часто нуждалась в помощи, молодой человек любезно ее оказывал, и между делом совращал ребенка.

В УНи ПТЛ УВД Могилевщины сообщили следующее:

В один из таких визитов женщина вошла в комнату и застала молодого человека в момент совершения преступления. Оперативники выяснили, что он на протяжении полугода неоднократно уединялся с 7-летней девочкой.

Подозреваемый задержан, против него возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении заведомо малолетней.

Теперь педофил может угодить в тюрьму на 15 лет.