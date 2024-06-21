Житель Великобритании заказал свою жену и был уличен в этом через 40 лет

Аллен Морган нашел убийцу, чтобы устранить жену и начать совместную жизнь с любовницей. Все произошло в 1981 году.

Женщина была убита в своем же собственном магазине. Киллер при этом забрал 400 фунтов стерлингов из кассы и сигареты.

Полиция посчитала это банальным ограблением, и расследование прекратилось. Между тем убийцу-грабителя так и не нашли.

Морган после смерти жены получил страховые выплаты, с их помощью погасил кредит. Также он получил в наследство долю в магазине покойной супруги.

При таком удачном раскладе мужчин спокойно стал жить с любовницей, которая ушла от своего мужа и создала семью с Морганом.

В 2018 году полиция вернулась к этому делу и возобновила расследование, потому что появились новые факты, относящиеся к преступлению.

Британка Джейн Бантинг, которая в 80-е годы общалась с мужем убитой женщины, рассказала любопытную информацию.

С ее слов, Аллен Морган в то время интересовался у приятеля британки, где и как можно нанять киллера.

Детективы также обратили внимание на тот факт, что мужчина в ночь убийства забрал детей и повел их в кино, чего раньше он никогда не делал. Полиция предположила, что так Морган хотел обеспечить себе алиби.

В конце концов, Аллена Моргана признали виновным в заказном убийстве собственной жены спустя 40 лет.