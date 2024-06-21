Житель Великобритании заказал свою жену и был уличен в этом через 40 лет

17:34 2024-06-21
Житель Великобритании заказал свою жену и был уличен в этом через 40 лет

Британец нанял киллера, чтобы избавиться от супруги, после убийства спокойно начал новую жизнь, но возмездие настигло его спустя десятки лет.

Аллен Морган нашел убийцу, чтобы устранить жену и начать совместную жизнь с любовницей. Все произошло в 1981 году.

Женщина была убита в своем же собственном магазине. Киллер при этом забрал 400 фунтов стерлингов из кассы и сигареты.

Полиция посчитала это банальным ограблением, и расследование прекратилось. Между тем убийцу-грабителя так и не нашли.

Морган после смерти жены получил страховые выплаты, с их помощью погасил кредит. Также он получил в наследство долю в магазине покойной супруги.

При таком удачном раскладе мужчин спокойно стал жить с любовницей, которая ушла от своего мужа и создала семью с Морганом.

В 2018 году полиция вернулась к этому делу и возобновила расследование, потому что появились новые факты, относящиеся к преступлению.

Британка Джейн Бантинг, которая в 80-е годы общалась с мужем убитой женщины, рассказала любопытную информацию.

С ее слов, Аллен Морган в то время интересовался у приятеля британки, где и как можно нанять киллера.

Детективы также обратили внимание на тот факт, что мужчина в ночь убийства забрал детей и повел их в кино, чего раньше он никогда не делал. Полиция предположила, что так Морган хотел обеспечить себе алиби.

В конце концов, Аллена Моргана признали виновным в заказном убийстве собственной жены спустя 40 лет.

admin
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