Жуткое преступление в Хабаровском крае: новорожденного похоронили живьем

17:50 2024-06-21
Жуткое преступление в Хабаровском крае: новорожденного похоронили живьем

Младенца закопали живым, его тело нашли в земле сотрудники регионального СУ СК. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: убийство и незаконное проведение искусственного прерывания беременности.

Родила ребенка 21-летняя женщина по имени Диана, подробности произошедшего передала ее бабушка.

Информация предоставлена интернет-изданием "Фонтанка".

Известно, что девушка с 14 лет вела разгульный образ жизни, никем не контролируемая.

ва года назад, барышни случились первые роды, отцом ребенка стал женатый мужчина.

19 июня Диана родила второго ребенка, он был недоношенный. Роды произошли на даче в Пивани. Приняла младеца мать роженицы.

В распоряжение полицейских попали голосовые сообщения женщины. Она сообщала, что понесла закапывать малыша еще живым.

Кроха появился на свет на пятом месяце беременности.

У него пяточки, голова, он прям плакал.

Об этом женщина рассказывала в голосовых сообщениях. Потом она призналась, что после случившегося ушла в долгий запой.

admin
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