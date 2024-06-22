Девушка попыталась зарезать свою мать, за то, что та была «странной» и «подавляла в дочке всё чёрное»

Жертва нападения хотя и получила несколько ран, но не умерла.
Мать юной преступницы позвонила в службу спасения, и через некоторое время медики отвезли её в больницу, а полицейские арестовали Лекси.
На допросе девушка обозвала свою родительницу неприличным словом и заявила, что хотела убить её, так как мама была «странной», а также постоянно пыталась «подавлять в дочке всё чёрное».
Теперь девушку будут судить за покушение на убийство и попытку поджога.
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