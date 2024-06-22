Мужчина из Техаса пришёл грабить банк, прихватив с собой маленькую дочку

Ситуация получилась удивительной и для полицейских, и для сотрудников банка «First Convenience Bank», которых пришёл грабить мужчина, толкавший перед собой магазинную тележку с сидевшей в ней маленькой девочкой.

Преступный папа передал кассирам записку с требованием выдать наличные деньги, а после забрал добычу, взял дочку на руки и удалился.

Вскоре полиции, получившей несколько сообщений от неравнодушных граждан, удалось идентифицировать и разыскать 44-летнего Ронни Ньюмана, который не придумал ничего лучше, чем взять ребёнка с собой на преступление.