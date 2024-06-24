Пять жутких фактов о маньяке Андрее Чикатило

18:55 2024-06-24
Пять жутких фактов о маньяке Андрее Чикатило

Когда убийце дали выступить на суде, его речь длилась два часа, маньяк пытался оправдаться рассказами о трудном детстве и выдать себя за сумасшедшего, чтобы избежать смертной казни.

Выступление Чикатило никого не убедило, смертная казнь была назначена и приведена в исполнение. По странному совпадению случилось это 14 февраля, в день всех влюбленных. Маньяк был убит выстрелом в затылок. Его признали виновным в 53 доказанных убийствах, но, возможно, их было больше.

 А теперь - факты, о которых мало кто знает.

Соседи-людоеды
По словам самого Чикатило, его старшего брата, 4-летнего Степу похитили соседи и съели в голодные времена 1932-33 гг. Об этом он узнал от своей матери.

Отгрызал у жертв части тела
Чикатило и сам проявлял интерес к каннибализму. Известно, что у женщин он выгрызал соски, у мужчин - гениталии, у тех и других - откусывал языки.

Видел, как насиловали его мать
Этот факт неподтвержденный, но версия такая есть: будто бы во время Второй мировой войны мать Андрея Чикатило изнасиловал немецкий солдат, и скорее всего это происходило на глазах у мальчика.

Выкалывал убитым глаза
Делал маньяк это, потому что верил: перед смертью в глазах жертвы сохраняется облик убийцы. Также, убийце не нравилось, как умирающие на него смотрели.

Первой жертве было 9 лет
Это была девочка, Лена Закотнова. В ее убийстве обвинили невиновного человека, который раньше уже сидел за изнасилование. Ошибочно осужденного казнили. В то же время настоящий убийца, между прочим, примерный семьянин, отец двоих детей и школьный учитель, остался на свободе. 

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